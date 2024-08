Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Martedì 20 Agosto ad Acerra

Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, ad Acerra si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 27% e il 44%. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità variabile tra i 5,8km/h e i 16,4km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa che varierà tra il 82% e il 95%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 28°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,3km/h. L’umidità aumenterà fino al 50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto ad Acerra indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino e cielo coperto nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un leggero calo nel corso della giornata. Il vento sarà moderato e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° prob. 11 % 4.5 NE max 6 Grecale 64 % 1009 hPa 3 poche nuvole +23.6° perc. +23.7° prob. 32 % 5.4 ENE max 8.6 Grecale 67 % 1009 hPa 6 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° prob. 24 % 6.1 NE max 8.2 Grecale 63 % 1009 hPa 9 nubi sparse +29.4° perc. +29.4° Assenti 2.2 NO max 4.7 Maestrale 43 % 1010 hPa 12 nubi sparse +31.3° perc. +30.9° Assenti 16.4 O max 12.5 Ponente 37 % 1009 hPa 15 cielo coperto +29.8° perc. +29.7° Assenti 19.5 O max 16.3 Ponente 42 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28° Assenti 12.2 ONO max 15.2 Maestrale 57 % 1010 hPa 21 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.7 O max 9.8 Ponente 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:49

