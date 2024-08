Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto ad Acerra si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e cielo coperto durante la giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34,8°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 26,3°C durante la notte. L’umidità si manterrà intorno al 61% nelle prime ore del giorno, per poi scendere al 32% nel primo pomeriggio e risalire al 66% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008hPa per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 65% e il 78%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Al risveglio, durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 17%. Le temperature saliranno fino a toccare i 33,3°C intorno alle 09:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% intorno alle 15:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34,8°C intorno alle 13:00, con una brezza vivace proveniente da Sud Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 70-80%, con temperature che si abbasseranno leggermente ma si manterranno comunque elevate, intorno ai 29-30°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a rendere più gradevole la temperatura.

In conclusione, Sabato 3 Agosto ad Acerra si prevede una giornata con alternanza di nubi sparse e cielo coperto, temperature elevate e umidità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni per fronteggiare il caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° Assenti 1.1 SE max 3.7 Scirocco 59 % 1008 hPa 3 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 0.9 S max 3.6 Ostro 61 % 1007 hPa 6 nubi sparse +27.8° perc. +28.8° Assenti 1.3 E max 4.4 Levante 56 % 1008 hPa 9 nubi sparse +33.3° perc. +33° Assenti 8.1 SO max 8.6 Libeccio 34 % 1008 hPa 12 nubi sparse +34.6° perc. +34.6° Assenti 14.4 SO max 14 Libeccio 32 % 1007 hPa 15 cielo coperto +33.9° perc. +34.3° Assenti 10.5 SO max 13.5 Libeccio 36 % 1006 hPa 18 cielo coperto +30.3° perc. +32.4° prob. 3 % 9.1 S max 10.3 Ostro 55 % 1007 hPa 21 nubi sparse +29.1° perc. +31° Assenti 0.9 ESE max 3.7 Scirocco 59 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:13

