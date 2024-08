Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto ad Asti si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che potrebbero superare i +35°C nel pomeriggio. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con una leggera copertura nuvolosa solo nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +29°C verso le ore 10:00. Nel corso della mattinata, il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 5km/h e i 7km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi intorno ai +33°C – +35°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con una velocità che potrà raggiungere i 8km/h. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%.

La sera ad Asti sarà ancora caratterizzata da cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +25°C. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo però una direzione da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto ad Asti indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le alte temperature previste. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° Assenti 2.4 ONO max 3.7 Maestrale 83 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° Assenti 1.8 ONO max 2.9 Maestrale 89 % 1018 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 4.2 N max 4.7 Tramontana 75 % 1020 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +32° Assenti 6.7 NNE max 5.3 Grecale 58 % 1019 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +34.8° prob. 2 % 8 NE max 5.7 Grecale 49 % 1018 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +35.4° prob. 2 % 7.9 NE max 5.6 Grecale 51 % 1018 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 3 % 4.7 NE max 5 Grecale 74 % 1018 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° prob. 1 % 2.4 ONO max 3.5 Maestrale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:37

