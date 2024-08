Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni. Temperature elevate con venti leggeri caratterizzeranno la settimana. Martedì e Mercoledì saranno particolarmente caldi, con picchi sopra i 32°C. Giovedì si avrà una leggera variazione, con un aumento della copertura nuvolosa ma senza piogge significative.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,8°C, con una percezione di 31,4°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 29,2°C, con una percezione di 32°C. Il vento sarà sempre da Sud, con intensità di 11,1km/h e raffiche fino a 10,3km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 30°C, con percezione di 33,2°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,8km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 16,1km/h. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: Infine, in serata il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui 28,5°C, con percezione di 31,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,9km/h, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,2°C, con una percezione di 31,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 11,4km/h, con raffiche fino a 16,1km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 29°C, con una percezione di 31,6°C. Il vento sarà sempre da Ovest, con intensità di 11,4km/h e raffiche fino a 12,9km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 29,7°C, con percezione di 32,9°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 16,7km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 18,9km/h. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Sera: Infine, in serata il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui 28,4°C, con percezione di 31,1°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 11,7km/h, con raffiche fino a 13,1km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,9°C, con una percezione di 30,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 12,6km/h, con raffiche fino a 14,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 28,9°C, con una percezione di 30,8°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest, con intensità di 9,2km/h e raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità si attesterà al 60% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 29,6°C, con percezione di 32,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 18,2km/h da Ovest, con raffiche fino a 19km/h. L’umidità si manterrà al 61% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: Infine, in serata il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui 28,4°C, con percezione di 30,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 11,7km/h, con raffiche fino a 12,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Bacoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con una percezione di 30,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 13,3km/h, con raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 28,5°C, con una percezione di 30,2°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Nord Ovest, con intensità di 5,3km/h e raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità si attesterà al 60% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 29,1°C, con percezione di 32,1°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,8km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 14km/h. L’umidità si manterrà al 66% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: Infine, in serata il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno sui 28,4°C, con percezione di 30,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 10,8km/h, con raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bacoli, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature elevate e venti leggeri. Sia Martedì che Mercoledì saranno giornate particolarmente calde, con temperature massime che supereranno i 32°C. Giovedì, invece, si avrà una leggera variazione con una copertura nuvolosa in aumento, ma senza precipitazioni significative. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

