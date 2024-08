Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Caivano indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, che aumenteranno leggermente di copertura nel corso delle ore. Nel pomeriggio si prevedono poche nuvole con possibilità di pioggia leggera, mentre la sera e la notte saranno caratterizzate da nubi sparse e cielo coperto.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i 27,8°C e i 34,2°C, con un aumento della copertura nuvolosa che passerà dal 3% al 19%. La velocità del vento sarà compresa tra 0,8km/h e 17,2km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 34,1°C con una copertura nuvolosa del 27%. La velocità del vento aumenterà fino a 23km/h, con raffiche che potranno arrivare a 22,5km/h.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 91% con cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 8,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata con variazioni delle condizioni atmosferiche, passando da nubi sparse a cielo coperto con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° Assenti 6.2 OSO max 10.4 Libeccio 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.6 O max 4.9 Ponente 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +29.9° Assenti 0.8 N max 3.3 Tramontana 67 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32.7° perc. +34.4° Assenti 9.1 OSO max 7.5 Libeccio 45 % 1013 hPa 12 nubi sparse +34.1° perc. +35.4° Assenti 19.4 OSO max 15.6 Libeccio 39 % 1012 hPa 15 poche nuvole +32.5° perc. +33.9° prob. 32 % 13.6 O max 15.5 Ponente 44 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27.3° perc. +27.9° prob. 47 % 2.7 NNE max 7.2 Grecale 53 % 1013 hPa 21 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 24 % 5 N max 5.9 Tramontana 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:07

