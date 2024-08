Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Caivano indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 34°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 35,6°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, con raffiche leggere e una velocità massima di 17,8km/h.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. L’umidità si manterrà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà sempre sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 3km/h.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In serata, si potranno osservare poche nuvole con una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 28°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano per Venerdì 23 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27° perc. +28.5° Assenti 3.9 O max 4.5 Ponente 65 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.7 NO max 3.2 Maestrale 68 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +28.9° Assenti 2.2 NE max 2.5 Grecale 62 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +33.6° Assenti 6.6 SO max 5 Libeccio 45 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34° perc. +35.6° Assenti 17.8 OSO max 12.5 Libeccio 41 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +33.9° Assenti 16.2 OSO max 14.7 Libeccio 45 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +31° Assenti 9.3 ONO max 9.6 Maestrale 57 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28.1° perc. +29.8° Assenti 5.7 ONO max 5.7 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:45

