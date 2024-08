Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da un aumento delle precipitazioni verso la metà della settimana. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile, mentre di giorno il cielo sarà prevalentemente coperto. Le temperature oscilleranno tra i +27,2°C e i +34,3°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà generalmente debole, con raffiche moderate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali piogge.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Caivano, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una leggera percezione di calore di +28,5°C. Il vento soffierà a 0,7km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di 2,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di calore di +32°C. Il vento sarà a 4,9km/h da Sud Ovest, con raffiche di 3,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99%, con temperature intorno ai +33,1°C e una percezione di calore di +32,7°C. Il vento soffierà a 3,5km/h da Sud, con raffiche di 6,6km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 34% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 96%, con temperature intorno ai +28,3°C e una percezione di calore di +28,5°C. Il vento sarà a 6,3km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 8,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 47% con una pressione di 1011hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Caivano, il cielo sarà coperto al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di calore di +28,1°C. Il vento soffierà a 0,9km/h da Sud, con raffiche di 4,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 55% con una pressione di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 79%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C, con una percezione di calore di +31,1°C. Il vento sarà a 1,1km/h da Sud, con raffiche di 3,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 39% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 39%, con temperature intorno ai +34,3°C e una percezione di calore di +33,9°C. Il vento soffierà a 3,3km/h da Sud, con raffiche di 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 34% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +24,2°C con una percezione di calore di +24,4°C. Il vento sarà a 16,9km/h da Est, con raffiche di 38,1km/h. Sono previste precipitazioni di 0.23mm, e l’umidità sarà del 65% con una pressione di 1015hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Caivano, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di calore di +24,3°C. Il vento soffierà a 4,6km/h da Nord, con raffiche di 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 97%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione di calore di +29,4°C. Il vento sarà a 2,4km/h da Est – Nord Est, con raffiche di 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 44% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 6%, con temperature intorno ai +34,3°C e una percezione di calore di +33,8°C. Il vento soffierà a 11,8km/h da Sud Ovest, con raffiche di 9,4km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 30% con una pressione di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 3%, con temperature intorno ai +28,7°C e una percezione di calore di +29,3°C. Il vento sarà a 12,6km/h da Sud, con raffiche di 17,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 50% con una pressione di 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Caivano, il cielo sarà nubi sparse al 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C, con una percezione di calore di +26,3°C. Il vento soffierà a 5,6km/h da Nord, con raffiche di 8,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 59% con una pressione di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 8%. Le temperature saliranno fino a +25,9°C, con una percezione di calore di +26,1°C. Il vento sarà a 4,1km/h da Nord, con raffiche di 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 6%, con temperature intorno ai +34,2°C e una percezione di calore di +33,8°C. Il vento soffierà a 16,2km/h da Sud Ovest, con raffiche di 12,5km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 31% con una pressione di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 7%, con temperature intorno ai +28,2°C e una percezione di calore di +28,5°C. Il vento sarà a 3,5km/h da Nord – Nord Est, con raffiche di 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione di 1016hPa.

