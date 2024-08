Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Casalnuovo di Napoli prevedono una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne, con valori che potrebbero superare i +33°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +27°C. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +31°C verso le ore centrali della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C. Anche in serata il bel tempo sarà predominante, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +29°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, mentre la copertura nuvolosa sarà praticamente assente in tutte le fasce orarie.

In base alle condizioni attese per Giovedì 22 Agosto, possiamo concludere che a Casalnuovo di Napoli il meteo sarà caratterizzato da bel tempo, cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, con possibili variazioni nei valori termici.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 9 % 1.1 NE max 3.5 Grecale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 12 % 3.1 NE max 4.1 Grecale 69 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 5 % 4.2 NE max 6.4 Grecale 62 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +32.2° prob. 3 % 3.1 SSO max 5.5 Libeccio 46 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +34.2° prob. 3 % 13.7 SO max 11.2 Libeccio 41 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +33.1° Assenti 16.6 O max 14 Ponente 50 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +30.8° Assenti 9 ONO max 9.9 Maestrale 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.2° perc. +30° Assenti 4.4 NO max 5.2 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.