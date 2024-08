Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Castellammare di Stabia indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con temperature che si manterranno elevate durante le ore diurne.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che oscilleranno tra i +28,7°C e i +33,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 2,6km/h e i 10km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, con valori compresi tra i +31,4°C e i +32,3°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest con intensità tra i 11,7km/h e i 14,3km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso le 22:00, quando sono previste nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature si attesteranno tra i +29°C e i +31,5°C, con venti che soffieranno da Nord Ovest con intensità tra i 7,1km/h e i 10,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia per Mercoledì 14 Agosto confermano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature elevate. Sono previste solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza fenomeni meteorologici significativi in vista.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.7° perc. +31° Assenti 4.9 O max 6.5 Ponente 63 % 1011 hPa 3 cielo sereno +28° perc. +29.9° Assenti 5.1 NNO max 6.8 Maestrale 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +30.3° Assenti 2.6 S max 4.6 Ostro 58 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +33° Assenti 7 OSO max 4.6 Libeccio 50 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +34.2° Assenti 13.2 OSO max 11.2 Libeccio 47 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +33.1° Assenti 12.2 O max 11.7 Ponente 46 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.7° perc. +31.9° Assenti 7.8 ONO max 8.3 Maestrale 49 % 1011 hPa 21 cielo sereno +29.5° perc. +31.2° Assenti 7.6 O max 8.8 Ponente 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:57

