Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Castellammare di Stabia mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, con una temperatura che oscillerà tra i +27,7°C e i +34°C. Nel pomeriggio, ci saranno nubi sparse con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 35%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,2°C. Durante la sera, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% e una probabilità di pioggia intorno al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,4°C.

Le condizioni del meteo notturno saranno caratterizzate da nubi sparse con una probabilità di pioggia del 6%, e le temperature si attesteranno sui +27,6°C. Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno, portando ad un aumento della probabilità di pioggia. Nella sera, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 9%.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e della probabilità di pioggia. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.6° perc. +29.8° Assenti 7.8 ONO max 10.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +29.2° Assenti 6.4 ONO max 8.6 Maestrale 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +30.2° Assenti 3.9 O max 6 Ponente 71 % 1013 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +33.3° Assenti 10 OSO max 8.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +34.4° Assenti 15.3 O max 13.9 Ponente 57 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +34° prob. 20 % 17.9 ONO max 20.5 Maestrale 57 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +31.5° prob. 35 % 4.4 E max 10.3 Levante 54 % 1013 hPa 21 cielo coperto +28.4° perc. +29.6° prob. 9 % 4 NE max 8.9 Grecale 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:05

