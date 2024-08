Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Catania per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della sera è attesa un’incremento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +26,8°C e i +29,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile da leggera a moderata.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una lieve variazione con l’aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 73% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno sui +30,8°C con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento continuerà a provenire da Est con intensità fino a 20,1km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 55%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque gradevoli, con valori minimi attesi intorno ai +26,1°C. Il vento perderà progressivamente di intensità provenendo da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo a Catania per Martedì 20 Agosto indicano una giornata all’insegna del bel tempo con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, senza eccessi termici. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° prob. 9 % 8.7 OSO max 14.1 Libeccio 59 % 1009 hPa 4 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° prob. 18 % 19.9 O max 28.4 Ponente 62 % 1008 hPa 7 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° prob. 6 % 8.2 ONO max 10.1 Maestrale 53 % 1009 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29.9° prob. 10 % 3.6 E max 10.8 Levante 44 % 1009 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +29.9° prob. 24 % 20.1 E max 19.2 Levante 51 % 1009 hPa 16 nubi sparse +29° perc. +29.8° prob. 35 % 12.9 ESE max 12.1 Scirocco 51 % 1009 hPa 19 poche nuvole +27.3° perc. +28.5° prob. 7 % 6.1 S max 7.4 Ostro 60 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7 O max 9.5 Ponente 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.