Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Ercolano mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, dopo le prime ore con piogge moderate, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino, portando a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 25-28°C.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C, mentre la copertura nuvolosa sarà intorno al 50-70%. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità che varierà tra i 7km/h e i 14km/h.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 40-60%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 25°C, mentre la velocità del vento diminuirà, arrivando a 4-7km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Ercolano vedrà un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle prime ore del mattino, con un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, ideali per trascorrere una giornata all’aperto. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche a Ercolano nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +25.7° perc. +26.1° 0.51 mm 8.4 O max 10.2 Ponente 69 % 1008 hPa 3 nubi sparse +25.1° perc. +25.5° prob. 78 % 6.4 OSO max 9.4 Libeccio 73 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +24.6° perc. +24.9° 1.19 mm 8.6 OSO max 11.3 Libeccio 71 % 1008 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +27.7° prob. 56 % 9.8 OSO max 11.6 Libeccio 58 % 1009 hPa 12 poche nuvole +28.1° perc. +28.3° prob. 47 % 13.5 SO max 11.8 Libeccio 47 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27.5° perc. +27.8° prob. 5 % 11.8 OSO max 11.3 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 7 % 7.9 OSO max 6.9 Libeccio 54 % 1009 hPa 21 nubi sparse +25.5° perc. +25.6° prob. 2 % 5.8 O max 5.4 Ponente 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.