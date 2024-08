Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Gragnano indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto limitata, con cielo sereno o poche nuvole che permetteranno al sole di splendere per gran parte della giornata.

Durante la notte, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una temperatura che si attesterà intorno ai 26°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di piogge. Le temperature saranno gradevoli, con valori che raggiungeranno i 31°C durante le ore centrali.

Nel pomeriggio, il sole sarà predominante e le temperature massime toccheranno i 30-31°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Gragnano prevedono una giornata caratterizzata da sole, temperature estive e condizioni atmosferiche stabili. È consigliabile approfittare di questa bella giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.9° perc. +28.4° Assenti 9.2 NO max 10.9 Maestrale 65 % 1015 hPa 3 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 4.8 NO max 5.4 Maestrale 67 % 1014 hPa 6 poche nuvole +26.7° perc. +27.9° Assenti 3.2 NO max 4.2 Maestrale 63 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +30.7° Assenti 10.4 O max 10.1 Ponente 47 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +31.7° Assenti 16.9 O max 15.2 Ponente 48 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +30.8° Assenti 17.1 ONO max 19.7 Maestrale 47 % 1012 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +29.7° Assenti 11.3 ONO max 12.7 Maestrale 49 % 1012 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +28.7° Assenti 6.6 NO max 7.7 Maestrale 53 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:41

