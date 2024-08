Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Mugnano di Napoli prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 34°C. La copertura nuvolosa sarà molto limitata, con valori intorno al 10% per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest favorirà un lieve abbassamento della temperatura percepita, mantenendola intorno ai 29°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 31°C verso le ore 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime con cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 33°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrà intensificarsi leggermente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni meteorologiche.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piuttosto miti, attorno ai 28°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest potrà soffiare con una certa intensità, ma senza particolari conseguenze sul clima.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 16 Agosto a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con sole predominante e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +29.2° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 64 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.5 NO max 9.2 Maestrale 66 % 1015 hPa 6 poche nuvole +28° perc. +29.1° Assenti 0.7 ENE max 3.3 Grecale 57 % 1015 hPa 9 poche nuvole +31.4° perc. +32.5° Assenti 8.4 SO max 6.7 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +33.8° Assenti 14.2 OSO max 13.4 Libeccio 40 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +33.4° Assenti 16.5 OSO max 16.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31.1° Assenti 11.5 ONO max 17.3 Maestrale 63 % 1013 hPa 21 poche nuvole +27.9° perc. +30.3° Assenti 11.4 ONO max 17.9 Maestrale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:56

