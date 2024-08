Previsioni Meteo Nola: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Nella città di Nola, il fine settimana si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Tuttavia, è da tenere in considerazione una possibile variazione delle condizioni atmosferiche nella giornata di Domenica, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature oscilleranno tra valori elevati, con una percezione di caldo costante. Si consiglia di rimanere informati sulle previsioni per organizzare al meglio le attività del weekend.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Nola, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,7°C, con una leggera percezione di caldo di 28,4°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 0,8km/h, con raffiche di 2,3km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a 34,6°C, con una percezione di caldo di 34,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,3km/h, con raffiche di 6,7km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature raggiungeranno i 37,1°C, con una percezione di caldo di 36,8°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 14,6km/h, con raffiche di 12km/h. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 31°C, con una percezione di caldo di 32,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 7,4km/h, con raffiche di 8,6km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Nola, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,4°C, con una percezione di caldo di 30,4°C. Il vento sarà da Sud Ovest a una velocità di 1,9km/h, con raffiche di 3km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a 32,1°C, con una percezione di caldo di 34°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,9km/h, con raffiche di 9,8km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature raggiungeranno i 33,4°C, con una percezione di caldo di 33,4°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,3km/h, con raffiche di 8,4km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29,6°C, con una percezione di caldo di 30,9°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,5km/h, con raffiche di 5,9km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Nola, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,3°C, con una percezione di caldo di 29,1°C. Il vento sarà da Sud Ovest a una velocità di 4,4km/h, con raffiche di 6,2km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a 32,1°C, con una percezione di caldo di 34°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,9km/h, con raffiche di 9,8km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature raggiungeranno i 33,4°C, con una percezione di caldo di 34°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12,5km/h, con raffiche di 14,3km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 31,2°C, con una percezione di caldo di 30,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 13,2km/h, con raffiche di 20,3km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Nola si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è prevista una possibile variazione delle condizioni atmosferiche nella giornata di Domenica, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività del weekend.

