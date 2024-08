Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Palermo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +36°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +33°C. La brezza leggera proveniente dall’Est favorirà una leggera sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di +35,7°C. Il vento proveniente dal Nord Est potrà intensificarsi leggermente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni climatiche.

In serata, il cielo sarà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole solo verso le ore notturne. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +30°C, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Palermo indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28° perc. +29° Assenti 3.8 SSO max 5.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.2° perc. +28.4° Assenti 1 OSO max 3.4 Libeccio 60 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +31.8° Assenti 6.1 E max 5.9 Levante 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +35° Assenti 7.2 NE max 11.2 Grecale 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +33.7° perc. +35.6° Assenti 9.9 NE max 10.9 Grecale 43 % 1011 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +34.3° Assenti 10.4 ENE max 11.7 Grecale 47 % 1011 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +30.5° Assenti 4.8 SE max 9 Scirocco 57 % 1013 hPa 22 poche nuvole +28.5° perc. +30.2° Assenti 8 OSO max 10.1 Libeccio 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:57

