Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani venerdì 16 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Palermo prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 34°C nel corso della mattinata, con un calo previsto nel pomeriggio fino a 32°C e ulteriori diminuzioni serali fino a 28°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 28°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento della temperatura fino a 29,4°C con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature percepite saranno in aumento, con valori che potranno superare i 35°C nelle ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 33°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che non dovrebbero tuttavia portare a precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 29°C, garantendo una serata piacevole e mite.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 16 Agosto a Palermo indicano una giornata estiva con temperature elevate ma non eccessive, e condizioni di bel tempo che favoriranno le attività all’aperto. Per i prossimi giorni, è attesa una situazione meteorologica stabile e simile, con temperature che si manterranno su valori estivi ma non torridi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +28.9° Assenti 5.2 E max 5.8 Levante 57 % 1015 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +28.4° Assenti 10.3 ESE max 10.8 Scirocco 56 % 1015 hPa 7 cielo sereno +31.1° perc. +31.5° Assenti 10.4 E max 11.2 Levante 43 % 1015 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +35.6° Assenti 8.1 ENE max 12.7 Grecale 41 % 1015 hPa 13 cielo sereno +33.3° perc. +35.5° Assenti 10.8 NNE max 12.1 Grecale 45 % 1015 hPa 16 cielo sereno +31.7° perc. +33.4° Assenti 7.1 N max 7.1 Tramontana 48 % 1015 hPa 19 nubi sparse +29° perc. +31.3° Assenti 6.6 E max 7.4 Levante 62 % 1015 hPa 22 nubi sparse +28.5° perc. +30.3° Assenti 9.3 SE max 10.3 Scirocco 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:55

