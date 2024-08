Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una settimana con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Lunedì 26 Agosto si prevedono nubi sparse, temperature intorno ai +27,6°C e vento leggero da Sud – Sud Ovest. Martedì 27 Agosto il cielo sarà coperto con possibilità di piogge nel pomeriggio e sera, con temperature stabili intorno ai +27,5°C. Mercoledì 28 Agosto si prevede un inizio con cielo coperto e temperature intorno ai +24,4°C, con possibili piogge leggere in serata. Giovedì 29 Agosto si prospetta un inizio con nubi sparse e temperature stabili intorno ai +26,2°C. Si consiglia di monitorare le previsioni per adattare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 26 Agosto

Lunedì 26 Agosto si prospetta con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 0,6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 1,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 21% alle prime ore, che aumenterà fino al 71% verso mezzogiorno. Le temperature saliranno da +27,5°C a +33,4°C, con una percezione del caldo che arriverà fino a +35,1°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Ovest, con intensità crescente fino a 12km/h. L’umidità diminuirà dal 62% al 43%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà, passando da cielo coperto con 88% di copertura nuvolosa a 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,7°C, con una percezione di caldo fino a +33,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 11km/h. La probabilità di pioggia sarà del 6% alle 14:00 e del 14% alle 16:00, con un’umidità che oscillerà tra il 46% e il 50%. La pressione atmosferica sarà di 1010-1011hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa tra il 79% e il 92%. Le temperature si abbasseranno da +30,4°C a +27,8°C, con una percezione del caldo che scenderà fino a +29,8°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud, con intensità variabile tra 1,6km/h e 4,5km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 11% alle 18:00 e al 66% alle 22:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1011-1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Martedì 27 Agosto inizierà con un cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,5°C, con una percezione del caldo di +29,4°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità tra 0,9km/h e 2,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà una copertura nuvolosa tra il 60% e il 77%. Le temperature saliranno da +27,8°C a +33°C, con una percezione del caldo che arriverà fino a +34,8°C. Il vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est, con intensità crescente fino a 12,8km/h. L’umidità diminuirà dal 58% al 36%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa tra il 92% e il 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +33,2°C, con una percezione del caldo fino a +34,3°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 11,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 13% alle 14:00, con un’umidità che oscillerà tra il 41% e il 43%. La pressione atmosferica sarà di 1011-1012hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà con pioggia leggera e pioggia moderata. Le temperature si abbasseranno da +26,4°C a +24,9°C, con una percezione del caldo che scenderà fino a +25,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Est – Nord Est, con intensità variabile tra 15km/h e 4,3km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 100% alle 19:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 81%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1014-1017hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Mercoledì 28 Agosto inizierà con un cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una percezione del caldo di +24,7°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità tra 4,1km/h e 7,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà una copertura nuvolosa tra il 62% e l’83%. Le temperature saliranno da +26°C a +33,1°C, con una percezione del caldo che arriverà fino a +33,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Est, con intensità crescente fino a 9,9km/h. L’umidità diminuirà dal 57% al 36%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa tra il 6% e il 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,9°C, con una percezione del caldo fino a +33,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 11,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 1% alle 14:00, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 38%. La pressione atmosferica sarà di 1014-1015hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà con pioggia leggera. Le temperature si abbasseranno da +27,9°C a +26,5°C, con una percezione del caldo che scenderà fino a +26,5°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Est, con intensità variabile tra 7,4km/h e 4,5km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 67% alle 20:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Giovedì 29 Agosto inizierà con un cielo nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una percezione del caldo di +26,2°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità tra 4,5km/h e 6,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

La mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà una copertura nuvolosa tra il 5% e il 9%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,9°C, con una percezione del caldo di +26,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est, con intensità variabile tra 3,2km/h e 4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 63%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa tra il 9% e il 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una percezione del caldo di +25,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità tra 2,3km/h e 3,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 64%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1015hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà con sereno e nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una percezione del caldo che oscillerà tra +26,2°C e +26,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est, con intensità variabile tra 4,3km/h e 6,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 49% alle 23:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. La pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per Poggiomarino, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni nel corso della settimana. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

