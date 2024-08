Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da un aumento delle precipitazioni verso la fine della settimana. Si prevedono nubi sparse, copertura nuvolosa in aumento e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Le temperature oscilleranno tra i +25°C e i +32°C, con una percezione di calore più elevata. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, con possibilità di precipitazioni leggere. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Pompei, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,8°C, con una percezione di calore di +29°C. Il vento soffierà a 1,4km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pochi nuvolosi con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di calore di +34,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 9km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C, con una percezione di calore di +33,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12km/h, con raffiche leggere. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,6°C, con una percezione di calore di +32,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente dal Sud Ovest. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Pompei, ci sarà una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di calore di +30,4°C. Il vento soffierà a 2,1km/h provenendo dal Sud. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno fino a +28,5°C, con una percezione di calore di +30,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 4,9km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C, con una percezione di calore di +33,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12km/h, con raffiche leggere. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,6°C, con una percezione di calore di +32,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente dal Sud Ovest. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Pompei, ci sarà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore di +25,3°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo dal Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature saliranno fino a +29,7°C, con una percezione di calore di +30°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 2,2km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 45% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C, con una percezione di calore di +32,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,2km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 43% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,1°C, con una percezione di calore di +31,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,8km/h proveniente da Sud Ovest. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 44% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Pompei, ci sarà una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di calore di +27,8°C. Il vento soffierà a 4,3km/h provenendo dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una percezione di calore di +29,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 1,3km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C, con una percezione di calore di +32,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,8km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 42% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di calore di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente dal Nord. C’è una probabilità del 52% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per Pompei, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da un aumento delle precipitazioni verso la fine della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.