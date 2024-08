Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Portici si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C con una copertura nuvolosa intorno al 13% e un’umidità del 54%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i +31,9°C intorno alle 10:00. Il vento soffierà con intensità variabile da 6,3km/h a 13,4km/h provenendo prevalentemente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 35%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente con la comparsa di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 49% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno sui +32,6°C con una percezione di caldo intorno ai +32,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità arrivando a 18km/h con raffiche fino a 23,8km/h provenienti da Ovest. L’umidità salirà al 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 45%. Le temperature caleranno leggermente fino ai +28,7°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Portici indicano una giornata all’insegna del sole con temperature elevate e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.5° perc. +28.3° Assenti 2.5 E max 5.3 Levante 54 % 1014 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1.7 N max 3.9 Tramontana 52 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +27.6° Assenti 2.9 N max 4.2 Tramontana 48 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30.5° Assenti 6.3 ONO max 8.8 Maestrale 38 % 1015 hPa 12 poche nuvole +32.6° perc. +32.6° Assenti 15.6 O max 21.9 Ponente 37 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +32.7° Assenti 16.9 ONO max 22.4 Maestrale 45 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.9° perc. +30.7° Assenti 12.5 NO max 17 Maestrale 49 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29.1° perc. +29.8° Assenti 8.6 NNO max 10.4 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:32

