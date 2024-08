Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Pozzuoli indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibili precipitazioni moderate. La sera, la pioggia potrebbe intensificarsi diventando moderata.

Durante la notte, le nubi saranno sparse con una copertura del cielo intorno al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera percezione di caldo dovuta all’umidità che si attesterà intorno al 67-69%. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità tra i 9-14km/h.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature oscilleranno tra i 28-29°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino ai 30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest con una velocità tra i 6-9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse con una copertura intorno al 76%. Le temperature massime si attesteranno sui 29-30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 31°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 18-19km/h.

Infine, nella sera, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature saranno intorno ai 26-27°C, con una percezione di caldo che si manterrà intorno ai 28°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità tra i 9-14km/h.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Pozzuoli si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.7° perc. +30° Assenti 13.1 ONO max 14.9 Maestrale 69 % 1010 hPa 3 nubi sparse +27.3° perc. +29° Assenti 10.1 O max 12.7 Ponente 67 % 1009 hPa 6 nubi sparse +27.8° perc. +29.4° prob. 17 % 7.1 OSO max 9.9 Libeccio 63 % 1010 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +30.4° prob. 9 % 9.2 SO max 9.7 Libeccio 57 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +31.3° prob. 20 % 13.6 SSO max 15.3 Libeccio 57 % 1009 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +31.2° prob. 6 % 15.9 SO max 17.9 Libeccio 59 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +27.8° perc. +29.6° 0.18 mm 12.8 O max 13.9 Ponente 64 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +28.2° 0.82 mm 7.1 O max 9.1 Ponente 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:53

