Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

Condizioni meteo a Ragusa per il fine settimana: Si prevedono temperature elevate e stabilità atmosferica. Il sole sarà predominante, con nubi sparse e aumento della copertura nuvolosa serale. I venti saranno lievi, con picchi di intensità di giorno. L’umidità rimarrà costante, così come la pressione atmosferica. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da caldo, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 16 Agosto

Notte: Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est a una velocità di circa 5km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina: Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 33,3°C durante le ore centrali della mattina. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 10km/h. L’umidità si manterrà al 29% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno senza nuvole all’orizzonte. Le temperature massime saranno di 33,7°C, con venti che potranno raggiungere i 18,8km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 28% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,4°C con una brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est a una velocità di 5,5km/h. L’umidità salirà al 49% mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte: Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 26,1°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina: All’alba, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 32,6°C durante le ore centrali della mattina. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 16,7km/h. L’umidità si manterrà al 32% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature massime saranno di 33,3°C, con venti che potranno raggiungere i 23,4km/h provenienti da Ovest. L’umidità aumenterà al 84% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Sera: Al calar del sole, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 86%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,3°C con una leggera brezza proveniente dall’Est a una velocità di 3,3km/h. L’umidità salirà al 54% mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1012hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte: Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24,3°C con una leggera brezza proveniente dal Sud a una velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina: All’alba, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 30,5°C durante le ore centrali della mattina. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 8,6km/h. L’umidità si manterrà al 35% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature massime saranno di 31,8°C, con venti che potranno raggiungere i 18,1km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 33% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Sera: Al calar del sole, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,4°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest a una velocità di 17,4km/h. L’umidità salirà al 61% mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1008hPa.

In conclusione, il fine settimana a Ragusa si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Sarà prevalente il sole, con qualche passaggio di nubi sparse e copertura nuvolosa in aumento nelle ore serali. I venti saranno generalmente leggeri, con picchi di intensità durante le ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Sia Sabato che Domenica si prevedono temperature elevate, ideali per godersi una giornata al mare o all’aria aperta.

