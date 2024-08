Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a San Giorgio a Cremano mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel pomeriggio, fino a diventare nubi sparse. La sera il cielo sarà coperto con un’alta percentuale di nuvole.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 27,1°C e i 31,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, raggiungendo punte fino a 34,2°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 19,7km/h nel pomeriggio.

L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012-1014hPa.

Per quanto riguarda le precipitazioni, è prevista una leggera probabilità nel pomeriggio, ma nel complesso la giornata si presenterà asciutta.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni nel fine settimana. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con un lieve calo nei primi giorni della settimana successiva.

In conclusione, per Giovedì 8 Agosto a San Giorgio a Cremano ci aspettiamo una giornata con poche variazioni climatiche significative, con temperature elevate e una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a San Giorgio a Cremano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° Assenti 8.3 O max 11.9 Ponente 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.2 ONO max 8.5 Maestrale 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +29.6° Assenti 3.1 ONO max 4.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 9 poche nuvole +30.5° perc. +32.7° Assenti 10 OSO max 8.6 Libeccio 55 % 1013 hPa 12 poche nuvole +31.6° perc. +34.2° Assenti 16.9 OSO max 15.3 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 poche nuvole +31° perc. +33.4° prob. 24 % 15.2 ONO max 17.6 Maestrale 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.6° perc. +29.4° prob. 39 % 2.8 NE max 7.6 Grecale 53 % 1013 hPa 21 cielo coperto +27.4° perc. +28.2° prob. 17 % 4.1 NNO max 5.1 Maestrale 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:06

