Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

Nel fine settimana a San Giorgio a Cremano ci attendono giornate calde e soleggiate, con temperature in aumento e venti leggeri. Tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa e una leggera probabilità di pioggia per Sabato pomeriggio e Domenica sera. Siate pronti a godervi il sole, ma rimanete vigili sulle condizioni meteorologiche in evoluzione. Le temperature si manterranno elevate, con venti moderati da diverse direzioni. L’umidità varierà, ma la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Venerdì 2 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Giorgio a Cremano il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. Il vento soffierà leggero da Sud – Sud Ovest con raffiche di 4,9km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +30°C con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 10,6km/h. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 15:00 si registreranno +31,2°C con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con una velocità di 11,8km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica scenderà a 1009hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno sui +28,4°C con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà leggero da Sud Ovest con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità aumenterà al 58% mentre la pressione si manterrà a 1009hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Giorgio a Cremano si avrà un cielo sereno con una temperatura di +27,3°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche di 5,4km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +30,5°C con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato da Sud con raffiche fino a 9,9km/h. L’umidità sarà del 49% con una pressione di 1008hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con un aumento della probabilità di pioggia. Alle 15:00 si avrà una temperatura di +32,9°C con una percezione di +34,2°C. Il vento sarà moderato da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 16km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica scenderà a 1007hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata il cielo rimarrà coperto con una probabilità di pioggia in aumento. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +28,8°C con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato da Sud con raffiche fino a 12,3km/h. L’umidità aumenterà al 60% mentre la pressione si manterrà a 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte (00:00 – 05:00)

Durante la notte a San Giorgio a Cremano si avrà un cielo con nubi sparse e un’umidità del 67%. La temperatura si attesterà sui +28°C con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà leggero da Sud Est con raffiche di 6,3km/h. La pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina (06:00 – 12:00)

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +31,4°C con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità si attesterà al 49% con una pressione di 1010hPa.

Pomeriggio (13:00 – 17:00)

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 15:00 si registreranno +31,4°C con una percezione di +33°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest con una velocità di 12,6km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Sera (18:00 – 23:00)

In serata il cielo rimarrà sereno con una probabilità di pioggia bassa. Alle 20:00 si attesteranno sui +28,4°C con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà leggero da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 6,1km/h. L’umidità aumenterà al 66% mentre la pressione si manterrà a 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a San Giorgio a Cremano si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa e una leggera probabilità di pioggia per Sabato pomeriggio e Domenica sera. Siate pronti a godervi il sole ma tenete d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche.

