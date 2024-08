Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Sant’Antimo mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa bassa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere. La sera, il cielo si presenterà nuvoloso con piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,1km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa si ridurrà al 6% con un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +30,2°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 2,1km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con la comparsa di piogge leggere. La temperatura massima sarà di +32,7°C con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest a 9,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.1mm e l’umidità del 34% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà al 99% con piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C con una brezza proveniente da Sud a 13,9km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Sant’Antimo indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° prob. 45 % 6.1 N max 8.1 Tramontana 58 % 1016 hPa 3 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° Assenti 5.6 NE max 7.1 Grecale 58 % 1015 hPa 6 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° Assenti 3.9 N max 4 Tramontana 54 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +30° Assenti 2 OSO max 2.1 Libeccio 40 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +32.3° Assenti 12.4 OSO max 9.7 Libeccio 34 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +31.7° prob. 22 % 10.8 O max 9.2 Ponente 44 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +29° prob. 41 % 9.9 SSE max 11.2 Scirocco 53 % 1015 hPa 21 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 14 % 5.4 SSO max 8.1 Libeccio 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:36

