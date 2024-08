Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Vico Equense si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,7°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 32,2°C. La minima si attesterà sui 27,3°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, con una leggera brezza che soffierà da Sud. Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con il sole che continuerà a splendere e le temperature che si manterranno elevate. Anche in serata il cielo resterà sereno, con una leggera presenza di nuvole solo verso le ore notturne.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vico Equense indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che si manterranno elevate e stabili. Non sono previste variazioni significative nel breve termine, con un clima estivo che continuerà a caratterizzare la zona.

In conclusione, Mercoledì 14 Agosto a Vico Equense sarà una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli, ideale per godersi il mare e le bellezze della costa. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo della vostra zona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +30.1° Assenti 6.8 ONO max 8.2 Maestrale 65 % 1011 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +29.4° Assenti 6.6 NNO max 8.2 Maestrale 66 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +29.3° Assenti 2.2 S max 5.3 Ostro 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 6.4 OSO max 5 Libeccio 54 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +32.2° Assenti 13.2 OSO max 11.8 Libeccio 51 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32° Assenti 13 O max 13.4 Ponente 52 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +31.1° Assenti 9.1 ONO max 10.2 Maestrale 55 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.6° perc. +30.4° Assenti 9.8 ONO max 11.2 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:57

