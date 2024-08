Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Villaricca mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 26% e il 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso le ore centrali del giorno. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli nel cielo di Villaricca, con una copertura nuvolosa vicina allo zero percento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una leggera brezza vivace che potrebbe rendere più piacevole il clima estivo.

Al tramonto, il cielo si manterrà sereno, con poche nuvole sparse e una temperatura intorno ai +27°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a rinfrescare l’aria, mentre l’umidità si attesterà intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 25 Agosto a Villaricca indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per godere al meglio di queste giornate di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 8.4 ONO max 10.2 Maestrale 68 % 1015 hPa 3 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° Assenti 5.7 NO max 6.6 Maestrale 69 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.9° perc. +26.2° Assenti 5.6 NNO max 5.9 Maestrale 63 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +30.5° Assenti 9.1 O max 8.7 Ponente 48 % 1014 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.7° Assenti 19.1 O max 15 Ponente 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +30.3° Assenti 19.1 O max 20.6 Ponente 47 % 1012 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +28.8° Assenti 11 ONO max 12.5 Maestrale 54 % 1012 hPa 21 cielo sereno +26.8° perc. +28.2° Assenti 8 ONO max 8.5 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.