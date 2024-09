Meteo Afragola, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C della notte e i 27°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata, mentre l’umidità si attesterà su valori moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 19,1°C alle 05:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 2%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 7,4 km/h, proveniente da Nord Est, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere. Alle 09:00, la temperatura salirà a 24,1°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 1%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Est-Nord Est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 47% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento parziale delle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 29%. La temperatura massima raggiungerà i 27°C alle 13:00, per poi scendere a 23,6°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,7 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con valori che arriveranno fino al 65% entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 61%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più instabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 8.7 NE max 13.4 Grecale 65 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.3 NE max 11.2 Grecale 69 % 1019 hPa 6 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.7 NE max 11.3 Grecale 66 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 6.7 ENE max 8.6 Grecale 47 % 1020 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +26.6° Assenti 2.4 SE max 8.5 Scirocco 39 % 1018 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 12.7 OSO max 11.1 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 4.7 ONO max 5 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 5 N max 6.4 Tramontana 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:56

