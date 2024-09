Meteo Asti, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Asti indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con condizioni di meteo instabile durante la notte e un miglioramento significativo nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di pioggia leggera a cieli sereni, favorendo un clima più gradevole nel pomeriggio e in sera.

Durante la notte, Asti sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 46%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 17,4 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 1,33 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi al 44%. Il vento si farà più vivace, con velocità che raggiungeranno i 12,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, rendendo la mattina più favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 19,4°C. Le condizioni di meteo saranno ideali, con assenza di precipitazioni e umidità in calo. La brezza leggera proveniente da Sud Est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa, segnalando un miglioramento delle condizioni generali.

La sera continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Asti nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un domenica e un lunedì caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede un ritorno a condizioni più fresche e umide nei giorni successivi, ma per ora, Sabato 28 Settembre si presenterà come una giornata da sfruttare al meglio.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.33 mm 4 O max 4.8 Ponente 96 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +13° 0.11 mm 5.3 ONO max 11.9 Maestrale 93 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.21 mm 16.6 N max 33.7 Tramontana 87 % 1010 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° prob. 33 % 6.7 ENE max 10.8 Grecale 70 % 1013 hPa 13 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° Assenti 8.1 SE max 7.4 Scirocco 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 7 E max 8.9 Levante 59 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.5° prob. 19 % 2.3 SSE max 3 Scirocco 71 % 1015 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° prob. 17 % 4.3 N max 5.1 Tramontana 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:08

