Meteo Asti, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 28% al 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 4,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 23,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 78%, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,7 km/h. Non si registreranno piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno i 23,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà a 23%, favorendo un clima più soleggiato. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9 km/h, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 17,1°C, con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità aumenterà, arrivando al 72%, ma non si registreranno piogge. La serata si preannuncia tranquilla, ideale per una passeggiata.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 92%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 79%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,1 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno piogge, rendendo la mattinata favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 22,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 96%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 91%, e la velocità del vento si ridurrà a 4,1 km/h. L’umidità si attesterà al 77%, ma non si prevedono piogge. La serata si preannuncia tranquilla, ideale per una cena all’aperto.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 94%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, e l’umidità si attesterà al 81%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 63%, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,3 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno piogge, rendendo la mattinata favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,7 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 48%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si ridurrà a 4,9 km/h. L’umidità si attesterà al 71%, ma non si prevedono piogge. La serata si preannuncia tranquilla, ideale per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, soprattutto durante le ore diurne. Nonostante la copertura nuvolosa, le condizioni meteo saranno favorevoli per trascorrere un weekend all’insegna del relax e della tranquillità.

