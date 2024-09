Meteo Bacoli, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fresche.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 20,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 33%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, si assisterà a un graduale abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 19°C alle 05:00. La mattina si presenterà con un cielo coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa al 100% intorno alle 13:00, con temperature che varieranno tra 19,1°C e 22,2°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 20,2 km/h nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 22,5°C alle 16:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, superando il 49%, e le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si prevede una giornata asciutta, sebbene il cielo rimanga nuvoloso.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa scenderà progressivamente fino a un 27% alle 21:00, mentre l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 60%. La brezza vivace accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata di Domenica prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.1° Assenti 13 NNO max 16.8 Maestrale 44 % 1014 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19° Assenti 12.1 NNO max 14.9 Maestrale 48 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 9.8 N max 10 Tramontana 49 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +19.6° Assenti 8.1 NO max 8.8 Maestrale 44 % 1014 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 10.6 ONO max 9.8 Maestrale 43 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.6° Assenti 14.9 ONO max 15.1 Maestrale 42 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 18.9 ONO max 19.3 Maestrale 53 % 1013 hPa 21 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 19.7 ONO max 20.2 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:08

