Meteo Cagliari, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,7°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 27,5 km/h e i 31,6 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,6°C, con un’intensificazione del vento che potrebbe raggiungere punte di 40,8 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con temperature stabili e una leggera brezza, mentre la mattina sarà caratterizzata da un aumento della temperatura e da un vento fresco che accompagnerà la giornata. Il pomeriggio offrirà un clima piacevole, ideale per attività all’aperto, mentre la sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari suggeriscono una continuità di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana particolarmente adatta per godere delle bellezze della città e delle sue spiagge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 15.5 NO max 30.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 14 NO max 30 Maestrale 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 21 NO max 33.7 Maestrale 62 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.8° perc. +26.9° Assenti 27.6 NO max 35.2 Maestrale 44 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.4° Assenti 31.6 NO max 37.8 Maestrale 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 32.5 NO max 40.7 Maestrale 47 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 21.4 NO max 37.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 16.2 NO max 29.3 Maestrale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.