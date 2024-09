Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un inizio di settimana con cielo coperto e temperature in aumento, seguito da una fase con cielo sereno e temperature stabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una percentuale di nuvole variabile, mentre le precipitazioni saranno assenti. Le temperature si manterranno intorno ai valori medi per la stagione, con venti di intensità variabile provenienti da diverse direzioni. È sempre consigliabile rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo consultando fonti ufficiali.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C, con una sensazione termica di +27,9°C. Il vento soffierà a 1,4km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche di 4,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +29,2°C, percepite come +30,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,1km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +30,6°C, con sensazione termica di +30,8°C. Il vento soffierà a 11,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, con un’umidità del 43% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +27,6°C, percepite come +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 8%, l’umidità del 54% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà coperto al 96%, con temperature stabili intorno ai +26,3°C. Il vento soffierà a 4,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà coperto al 41%, con temperature in aumento fino a +30,3°C, percepite come +30,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,9km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole al 12%, con temperature che raggiungeranno i +31,4°C, con sensazione termica di +31,2°C. Il vento soffierà a 14,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 39% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 9%, con temperature intorno ai +31°C, percepite come +30,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 4%, l’umidità del 39% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà sereno al 2%, con temperature stabili intorno ai +26,1°C. Il vento soffierà a 3,7km/h proveniente dal Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina il cielo presenterà nubi sparse all’82%, con temperature in aumento fino a +28,6°C, percepite come +28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 68%, con temperature che raggiungeranno i +29,7°C, con sensazione termica di +29,6°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0%, con temperature intorno ai +27,3°C, percepite come +28,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Casalnuovo di Napoli il cielo sarà nubi sparse al 28%, con temperature stabili intorno ai +25,5°C. Il vento soffierà a 5,2km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà coperto al 100%, con temperature stabili intorno ai +25,3°C. Il vento soffierà a 5,4km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +25,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,4km/h proveniente dal Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +24,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

