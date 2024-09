Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno durante le prime ore della notte e della mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un aumento delle temperature. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 23°C, mentre la temperatura minima si manterrà sui 19°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud e sud-est, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia moderata che continuerà a cadere. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e la temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 11,9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, e si registreranno accumuli di pioggia che potranno superare i 1,5 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno, e si prevede un passaggio a pioggia leggera. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa diminuirà, e si assisterà a schiarite, specialmente intorno alle ore 09:00 e 10:00, quando il cielo si presenterà sereno. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, il miglioramento sarà evidente, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 23°C. Le condizioni di sereno si manterranno fino a sera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 0%. I venti saranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà intorno ai 20°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e una leggera brezza. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano un miglioramento significativo delle condizioni meteo nel corso della giornata di Giovedì. Dopo un inizio instabile, si assisterà a un progressivo ritorno al sereno, con temperature gradevoli e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.8 mm 9.3 SSE max 12.3 Scirocco 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +19.4° perc. +19.6° 1.53 mm 9.1 SSE max 11.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.88 mm 7.4 S max 10.3 Ostro 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° prob. 62 % 10.4 SSE max 11.7 Scirocco 66 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +22.8° 0.22 mm 12.1 S max 12.5 Ostro 60 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.6° 0.17 mm 9.5 S max 9.2 Ostro 58 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° prob. 39 % 7.1 SSE max 8 Scirocco 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 4.1 ESE max 4.8 Scirocco 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

