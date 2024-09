Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Sabato 14 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 22,9°C nel corso della mattina. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature gradevoli e una leggera brezza. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno coperti.

Durante la notte, Castellammare di Stabia vivrà un clima umido con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 72%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,1 km/h da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 69%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. I cieli si schiariranno e si passerà a un clima sereno, con temperature che saliranno fino a 22,9°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 6%, e il vento si presenterà debole, con una velocità di circa 14,4 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 36%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17 km/h, mentre l’umidità risulterà in aumento, arrivando al 47%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno coperti. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,1°C, con una umidità che raggiungerà il 50%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un clima più stabile e temperature in aumento. Domani si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature e cieli prevalentemente sereni, mentre dopodomani si assisterà a un possibile ritorno di nubi e un lieve abbassamento termico. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno soddisfazione nelle condizioni meteorologiche in arrivo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +18.7° 0.42 mm 18.1 ONO max 22.1 Maestrale 69 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +17.8° 0.15 mm 10.1 NO max 13.3 Maestrale 67 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +18.3° perc. +17.7° 0.12 mm 4.3 NNE max 6.4 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +20.5° Assenti 3.2 NE max 6.5 Grecale 41 % 1012 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.2° Assenti 14.4 ONO max 13.9 Maestrale 36 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° Assenti 17 O max 16.7 Ponente 47 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +21.4° prob. 4 % 13.9 NO max 16.1 Maestrale 40 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.4° prob. 9 % 7.2 NE max 9.4 Grecale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

