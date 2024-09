Meteo Catania, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno ulteriormente, portando a una mattina soleggiata e calda, con valori che raggiungeranno i 26°C nel corso della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Catania avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno all’11%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, e la temperatura scenderà gradualmente fino a raggiungere i 22°C alle 03:00.

La mattina si preannuncia serena, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 06:00, il termometro segnerà +22,3°C e continuerà a salire fino a +26,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 6%. La velocità del vento sarà leggera, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26,6°C alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h, garantendo un clima confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si manterrà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la discesa della temperatura.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 21°C e i 27°C, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° prob. 15 % 6.4 NO max 18.9 Maestrale 60 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° prob. 7 % 7.8 N max 15.8 Tramontana 56 % 1016 hPa 7 poche nuvole +23.2° perc. +22.9° Assenti 4.9 O max 6 Ponente 50 % 1018 hPa 10 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.5 SE max 11.1 Scirocco 38 % 1018 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 9.1 ESE max 10.8 Scirocco 36 % 1017 hPa 16 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 10.4 ENE max 11.9 Grecale 42 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° prob. 3 % 8.5 NNE max 13.1 Grecale 50 % 1019 hPa 22 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 6.2 NO max 11.5 Maestrale 53 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.