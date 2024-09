Meteo Ercolano, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 19,7°C e una probabilità di precipitazioni del 31%. Durante il giorno, le temperature raggiungeranno i 25°C, mantenendo una copertura nuvolosa minima. Sabato 21 Settembre si prevede un cielo sereno e temperature in aumento fino a 24,9°C, con venti leggeri. Domenica 22 Settembre, invece, il cielo si presenterà coperto con temperature attorno ai 21,8°C e un’umidità elevata. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono piogge, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con una probabilità di precipitazioni del 31%. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est avrà una velocità di 4 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che varieranno da 19,6°C a 20,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno i 25°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 1% di nuvole nel cielo. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h da Ovest – Sud Ovest. La serata si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, attorno ai 22,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si preannuncia serena, con temperature che scenderanno fino a 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. La brezza leggera da Nord Est avrà una velocità di circa 6,5 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,5°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, assicurando un’ottima visibilità.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà piacevole con temperature che toccheranno i 24,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 10,9 km/h. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo il fine settimana perfetto per eventi all’aperto.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 98%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Ovest. Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,3°C. La probabilità di pioggia sarà assente, ma l’umidità si manterrà elevata, attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 10,8 km/h. La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature in calo fino a 21,1°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità continuerà a essere elevata.

Conclusioni

Il fine settimana a Ercolano si preannuncia prevalentemente sereno e piacevole, con temperature che varieranno da un minimo di 19,6°C a un massimo di 25°C. Nonostante un aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Domenica, non si prevedono precipitazioni significative. Questo scenario climatico offre l’opportunità di godere di attività all’aperto, rendendo il weekend ideale per passeggiate, eventi e momenti di relax.

