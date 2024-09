Meteo Faenza, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Faenza si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 17% e il 31%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i +22°C e i +30,4°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un lieve aumento nel corso della mattinata. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’8%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento sarà ancora moderato, proveniente da est e contribuirà a rinfrescare l’aria.

Durante la sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 39% e la comparsa di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno, raggiungendo i +23,5°C, ma la percezione del caldo sarà leggermente superiore. Il vento sarà ancora presente, seppur con una lieve diminuzione di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzate da un mix di sole, nuvole e piogge leggere. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso della mattinata e un calo verso sera. Il vento sarà moderato e proveniente da diverse direzioni. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 10 % 1.7 SSE max 2.7 Scirocco 72 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 6.6 SO max 6.4 Libeccio 73 % 1015 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 5.5 O max 6.7 Ponente 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +26.9° perc. +27.4° Assenti 6.3 NNE max 4.2 Grecale 51 % 1016 hPa 12 poche nuvole +30.4° perc. +30.2° Assenti 9.6 ENE max 8 Grecale 40 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +29.6° prob. 4 % 6.5 E max 9.6 Levante 47 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +24.5° perc. +24.7° 0.1 mm 5.8 ESE max 8.6 Scirocco 67 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 28 % 6.5 SSO max 6.9 Libeccio 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.