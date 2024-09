Meteo Marigliano, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 24 Settembre a Marigliano si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 20°C e 25°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La giornata si concluderà con un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,7°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di pioggia sarà moderata, con accumuli che si aggireranno attorno a 0,49mm. Con il passare delle ore, la situazione meteo tenderà a migliorare.

Nella mattina, il tempo inizierà a stabilizzarsi. Si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 22,8°C alle 08:00, per poi raggiungere i 25,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,2km/h e i 16,2km/h, con direzione prevalentemente sud-ovest. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le nubi sparse aumenteranno, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza vivace accompagnerà le ore più calde, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 56%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità rimarrà attorno al 69%, senza segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Martedì con piogge leggere e cieli sereni, si prevede un mercoledì caratterizzato da un clima stabile e temperature in lieve aumento. Le condizioni meteo si manterranno favorevoli, con possibilità di sole e temperature gradevoli, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.49 mm 5.3 S max 8.8 Ostro 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.31 mm 5.8 S max 9.2 Ostro 87 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.5° perc. +20.8° prob. 73 % 5.2 SSE max 9.4 Scirocco 85 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.8° perc. +24° prob. 24 % 9.3 SSO max 15.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.3° prob. 20 % 16 OSO max 19.1 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +23.9° prob. 14 % 15.4 OSO max 18.5 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 7 % 9 OSO max 12.5 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 4.2 SO max 7.1 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.