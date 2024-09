Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Mugnano di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,4°C e i 23,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 36,3 km/h. La copertura nuvolosa varierà da cielo sereno a nuvoloso, con una predominanza di nubi nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 3%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 10,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura salirà fino a 23,3°C, ma la percezione termica sarà simile. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,7 mm. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno toccare i 24,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con cieli coperti e una temperatura che scenderà a circa 22°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 95%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 36 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 49%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si attesterà sui 19,4°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 17,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di frescura aumenterà con il calare della notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata più fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 10.7 SE max 17.2 Scirocco 76 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 11.5 SE max 17.4 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +22.1° prob. 15 % 11.3 SE max 17.6 Scirocco 79 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.7° perc. +23.1° 0.43 mm 14.6 OSO max 22.7 Libeccio 80 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.7° prob. 71 % 29.7 O max 35.5 Ponente 52 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 28.5 O max 36 Ponente 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 21.1 O max 30.6 Ponente 58 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 17.1 O max 26.2 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:45

