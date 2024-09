Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti e un clima fresco. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, le condizioni miglioreranno, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero risultare intense.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Mugnano di Napoli sperimenterà forti piogge, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di circa 20°C. La velocità del vento raggiungerà i 40 km/h da ovest, con raffiche fino a 57,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 4,17 mm di pioggia. La situazione continuerà a essere instabile fino alle prime ore del mattino, quando la pioggia moderata si trasformerà in pioggia leggera, mantenendo una temperatura simile.

Durante la mattina, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, con nubi sparse e temperature che varieranno tra 20°C e 22°C. Le piogge saranno sporadiche, con accumuli minimi, e la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente. Il vento rimarrà fresco, con velocità attorno ai 30-40 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma non sarà del tutto assente.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 21,9°C. Le condizioni di vento rimarranno simili, con intensità che varierà tra 34 km/h e 38 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, rendendo il pomeriggio più soleggiato e gradevole.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in calo fino a 18°C. Le precipitazioni saranno assenti, e il vento si calmerà, con velocità che scenderanno sotto i 20 km/h. La serata si preannuncia tranquilla, con un’umidità che si manterrà attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Le condizioni climatiche si stabilizzeranno, offrendo opportunità per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in questa stagione di transizione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20° perc. +20.2° 4.17 mm 40 O max 57.6 Ponente 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.2° 0.11 mm 28.5 O max 41.5 Ponente 60 % 1006 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° prob. 82 % 31.2 O max 42 Ponente 53 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.3° perc. +20.8° 0.11 mm 39.9 OSO max 49.8 Libeccio 53 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +21.5° 0.11 mm 38.4 OSO max 47.1 Libeccio 50 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° prob. 33 % 37.2 O max 48 Ponente 46 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.39 mm 30.4 O max 38.6 Ponente 61 % 1008 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 68 % 14.6 ONO max 21.3 Maestrale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

