Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 23°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno influenzate da pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una percezione leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 78%, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.37 mm.

Nella mattina, si prevede un miglioramento, con la presenza di nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 22°C. Le condizioni di umidità diminuiranno, portandosi al 33%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 5 e i 11 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, rendendo la mattinata più soleggiata rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà attorno al 39%, mentre il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 19°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 91%. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 47%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Sabato 14 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo, ma con un ritorno delle nubi e delle piogge in serata. Nei giorni successivi, si prevede un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo il clima complessivamente piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.31 mm 6.9 NO max 14.1 Maestrale 71 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.15 mm 4.7 NNE max 12.6 Grecale 69 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° prob. 19 % 6.2 NE max 9.3 Grecale 59 % 1011 hPa 9 poche nuvole +21.1° perc. +20.3° prob. 2 % 5.5 NNE max 7 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.3° perc. +22.5° Assenti 11.7 ONO max 10.9 Maestrale 33 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.8° Assenti 15.2 O max 13.5 Ponente 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +20.6° prob. 3 % 11.1 NO max 14.8 Maestrale 40 % 1013 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° prob. 5 % 6.7 NNE max 10.9 Grecale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.