Meteo Portici, le previsioni per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Portici si prevedono condizioni meteo variegate. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 90% e il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-26,5°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,1km/h e i 5,3km/h. Le precipitazioni sono assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 60-62% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 65% e il 93%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 28-29,4°C. Il vento soffierà da direzioni meridionali con intensità compresa tra i 3,1km/h e i 12,8km/h. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente, arrivando fino al 17% intorno alle 09:00. L’umidità si manterrà intorno al 52-59% con una pressione atmosferica che oscillerà tra i 1015hPa e i 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a cielo sereno. La copertura nuvolosa diminuirà fino al 5-10%. Le temperature massime saranno di circa 29,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da direzioni meridionali con intensità tra i 10,7km/h e i 13,1km/h. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente nel tardo pomeriggio, arrivando al 39% intorno alle 16:00. L’umidità si attesterà intorno al 53-55% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa che varierà tra il 5% e il 32%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,8-26,5°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali con intensità tra i 3,8km/h e i 9,6km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, con valori intorno al 9-18%. L’umidità si manterrà stabile intorno al 60-61% con una pressione atmosferica di 1015-1016hPa.

In conclusione, Martedì 3 Settembre a Portici si prevedono condizioni meteo variabili con un aumento delle temperature durante la mattina e un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le probabilità di precipitazioni saranno più alte nel tardo pomeriggio, ma nel complesso la giornata si presenterà con un clima piuttosto stabile. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Portici per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 1 % 5.1 ONO max 6.3 Maestrale 62 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 2.8 NNO max 3.9 Maestrale 61 % 1014 hPa 6 cielo coperto +26.7° perc. +27.6° Assenti 3.1 SSE max 4.5 Scirocco 59 % 1015 hPa 9 cielo coperto +28.2° perc. +29.2° prob. 17 % 10.4 S max 11 Ostro 56 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +30.5° prob. 8 % 12.8 SO max 11.2 Libeccio 52 % 1016 hPa 15 cielo sereno +28.7° perc. +29.8° prob. 19 % 12.3 OSO max 10.6 Libeccio 54 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.26 mm 2.6 SE max 6.2 Scirocco 61 % 1016 hPa 21 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 13 % 7.2 N max 9.6 Tramontana 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.