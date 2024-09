Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Pozzuoli si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 42% e l’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C durante la notte e le prime ore del mattino, con una leggera sensazione di calore percepito.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 14% e il 49%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28-29°C nel corso della mattinata. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest e sud-ovest con intensità variabile da leggera a moderata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 90%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, con una sensazione di caldo percepito più elevata rispetto al mattino. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo prevalentemente da ovest e nord-ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0-1%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Pozzuoli indicano una giornata con un aumento delle temperature nel corso della mattinata e del pomeriggio, con cielo parzialmente nuvoloso. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera, con una sensazione di caldo percepito più elevata nelle ore centrali della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo aggiornate per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.4° perc. +25.7° Assenti 7.3 N max 7.1 Tramontana 64 % 1014 hPa 3 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 7.7 NNE max 7.6 Grecale 61 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 6.8 NNE max 6.7 Grecale 56 % 1015 hPa 9 nubi sparse +27.9° perc. +28° Assenti 5.9 SO max 4.5 Libeccio 46 % 1016 hPa 12 nubi sparse +28.2° perc. +28.3° Assenti 8.5 OSO max 8.1 Libeccio 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +28.4° perc. +28.8° Assenti 7.2 NNE max 10.2 Grecale 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° Assenti 12.7 OSO max 13.1 Libeccio 55 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.5° Assenti 12.2 ONO max 15.8 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.