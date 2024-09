Meteo Quarto, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Quarto per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, la pioggia leggera accompagnerà le temperature che si manterranno intorno ai 19,8°C. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con un cielo coperto che persisterà fino al pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche un aumento dell’umidità, che raggiungerà valori elevati, intorno al 73% in serata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Quarto sperimenterà piogge leggere con una temperatura di 19,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,7 km/h da est, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,21 mm.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature che varieranno tra i 19,1°C e i 22,1°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con una leggera intensificazione attesa intorno alle 09:00, quando si prevede un accumulo di 0,12 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 57% e il 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C e le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,62 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 66%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che toccheranno i 24 km/h.

La sera porterà con sé un clima simile, con piogge leggere che si protrarranno fino a notte fonda. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, mentre l’umidità raggiungerà il 73%. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarto nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere con l’arrivo di nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.21 mm 10.7 E max 17.5 Levante 60 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 36 % 10.5 ENE max 15 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° prob. 40 % 17.4 ESE max 22.2 Scirocco 61 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.12 mm 17.7 E max 20.9 Levante 59 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.1° perc. +21.6° prob. 32 % 15 E max 20.2 Levante 49 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.9° perc. +21.6° 0.2 mm 19.7 E max 24 Levante 55 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +19.7° 0.98 mm 15.7 E max 22.1 Levante 69 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.15 mm 16.1 E max 24 Levante 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.