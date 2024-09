Meteo Roma, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio con ampie schiarite. La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Roma avrà nubi sparse con una temperatura di 19,6°C e una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, con una probabilità di precipitazioni del 28%. Con il passare delle ore, le nubi sparse si manterranno, ma la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 19°C alle 5:00.

La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che si alzeranno fino a 21,6°C alle 7:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h, con raffiche che potranno toccare i 31,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale fino alle 8:00, per poi iniziare a diradarsi. Alle 9:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma la temperatura continuerà a salire, toccando i 25°C.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che si manterranno fino a sera. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 22,1°C alle 19:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con punte di 22,3 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21,1°C a partire dalle 23:00. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 70% e il 76% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 28 % 8.2 ESE max 17.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° prob. 9 % 10.2 ESE max 22.2 Scirocco 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 3 % 12.3 SE max 28.1 Scirocco 77 % 1015 hPa 9 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 21.3 SSE max 26.1 Scirocco 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +27.2° Assenti 22.2 S max 24.6 Ostro 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 21.3 S max 25.8 Ostro 56 % 1015 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 16.7 SSE max 32.6 Scirocco 74 % 1015 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 14.8 SE max 31.1 Scirocco 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:55

