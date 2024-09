Meteo Roma, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno elevate durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura percepita si manterrà in linea con i valori reali, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima piacevole, almeno fino al tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e l’umidità si manterrà intorno al 77%. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 31 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e l’umidità scenderà fino al 50%. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 23 km/h, mantenendo una brezza vivace.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, con un cielo ancora sereno. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 20 e i 25 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà drasticamente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno intorno alle 20:00 e proseguiranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’83%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un miglioramento dopo le piogge di Venerdì sera. Sabato e Domenica si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno elevate, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 15.2 SE max 31.1 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 14.5 SE max 31.1 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +21° Assenti 13.8 SE max 30.7 Scirocco 80 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 22.6 SSE max 28.6 Scirocco 61 % 1013 hPa 12 cielo sereno +28.2° perc. +28.6° Assenti 23.3 S max 26 Ostro 50 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27° perc. +27.7° Assenti 20.3 S max 23.6 Ostro 54 % 1011 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° prob. 4 % 13.4 SSE max 27 Scirocco 74 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.27 mm 10.5 SSE max 26.5 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.