Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

Le previsioni meteo a San Giuseppe Vesuviano per Lunedì 9 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da condizioni instabili e precipitazioni diffuse. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature intorno ai +27,4°C e venti provenienti da Sud con velocità di 6,2km/h. Le precipitazioni inizieranno ad intensificarsi verso le prime ore del mattino, con piogge leggere che diventeranno via via più intense.

Nel corso della mattina, la pioggia diventerà moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% e temperature che si manterranno intorno ai +24-25°C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile. Le precipitazioni continueranno ad interessare la zona anche nel pomeriggio, con piogge che potranno essere a tratti intense.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la situazione tenderà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una graduale schiarita del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai +22-24°C, con una copertura nuvolosa che si attenuerà fino a diventare quasi assente.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a San Giuseppe Vesuviano, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e valutare la necessità di prendere eventuali precauzioni in caso di piogge intense. Restate aggiornati sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.4° perc. +28.1° Assenti 6.2 S max 11.7 Ostro 53 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +24.4° perc. +25° 2.06 mm 11.5 SSO max 18.8 Libeccio 83 % 1009 hPa 6 forte pioggia +23.1° perc. +24° 13.45 mm 16.5 SSO max 37.1 Libeccio 95 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.92 mm 11.7 SO max 16.9 Libeccio 77 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.8° perc. +25.4° 1 mm 15.4 OSO max 21.9 Libeccio 78 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.4° 0.21 mm 16.2 O max 24 Ponente 68 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° prob. 55 % 11.5 O max 21 Ponente 64 % 1008 hPa 21 poche nuvole +22.5° perc. +22.6° Assenti 9.8 O max 19.3 Ponente 68 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:16

