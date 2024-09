Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 51%.

Nella mattina, si prevede un cielo completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 34%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 25,8°C alle ore 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una velocità che varierà tra i 9,2 km/h e i 12,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22,4°C. Sebbene il cielo rimanga sereno per gran parte della serata, si prevede un’irruzione di pioggia leggera verso le ore 23:00, con una pioviggine che porterà circa 0,1 mm di precipitazioni. L’umidità salirà fino al 68%, ma non ci saranno condizioni di maltempo significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di vento favorevoli. Tuttavia, è importante notare che la pioggia leggera prevista in serata potrebbe influenzare le attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e freschi, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +21.3° Assenti 6.7 NE max 8.5 Grecale 51 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 6.4 NE max 7.3 Grecale 57 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 5.6 NE max 7.3 Grecale 55 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 0.5 N max 3.9 Tramontana 36 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.7° perc. +27.1° Assenti 11 OSO max 7.8 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.1 OSO max 10 Libeccio 39 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.2° perc. +23.9° Assenti 7.8 O max 8.4 Ponente 49 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.1° perc. +23° prob. 11 % 5.4 OSO max 7.2 Libeccio 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

