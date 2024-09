Meteo Torre Annunziata, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 21,8°C. La mattina, le temperature saliranno fino a 26,5°C, mantenendo una bassa nuvolosità e umidità al 61%. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai 25,1°C, senza precipitazioni. La sera, le temperature scenderanno a 22,6°C. Sabato 28 Settembre, il cielo sarà inizialmente sereno, ma nel corso della mattina arriveranno nubi sparse e piogge leggere, con temperature di 23,5°C. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a 22,9°C con piogge intermittenti. Domenica 29 Settembre, si prevede un cielo nuvoloso con piogge leggere e temperature di 19,2°C al mattino, migliorando nel pomeriggio con un ritorno a condizioni più serene.

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita di 22,2°C. La velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Nella mattina, il tempo rimarrà sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 26,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud, con velocità che varieranno tra 8,6 km/h e 12,7 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, mentre l’umidità scenderà progressivamente fino al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,1°C alle 16:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,8 km/h, con direzione Sud. L’umidità rimarrà attorno al 68%, e non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 10,8 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino all’81%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 4%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 10,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno all’81%.

Nella mattina, il tempo cambierà con l’arrivo di nubi sparse e pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. La velocità del vento aumenterà fino a 12,8 km/h, e si registreranno piccole precipitazioni, con un’intensità di 0.21 mm. L’umidità salirà fino all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con piogge intermittenti. Le temperature scenderanno fino a 22,9°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino all’63%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 19,9 km/h, e le precipitazioni continueranno a essere leggere, con un’intensità di 0.51 mm. L’umidità si manterrà attorno al 49%.

Nella sera, il tempo migliorerà con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 20,5°C alle 19:00, con una copertura nuvolosa del 2%. La velocità del vento rimarrà attorno ai 14,1 km/h, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 47%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 12 km/h. Si registreranno piccole precipitazioni, con un’intensità di 0.18 mm. L’umidità si attesterà attorno al 66%.

Nella mattina, il tempo si presenterà con pioggia leggera e temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di 10,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con un’intensità di 0.23 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 22,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà del 44%, e il vento soffierà da Est a una velocità di 3,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 48%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che scenderanno fino a 18,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 40%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di 12,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 48%.

In conclusione, il fine settimana a Torre Annunziata si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno, un Sabato caratterizzato da piogge leggere e un Domenica che vedrà un miglioramento con un ritorno a condizioni più serene. Gli amanti del sole potranno approfittare del Venerdì, mentre il Sabato richiederà un ombrello per le piogge previste.

